Santiago anotó su mañana más fría del 2026: Este sector de la RM llegó a -7,1 °C

02 jul. 2026 - 09:20 hrs.

La Región Metropolitana registró durante la mañana de este jueves su temperatura más baja en lo que va del 2026, según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

De acuerdo con el reporte diario del experto en Mucho Gusto, esta jornada se registraron -1,1 °C en el centro de la capital.

Mañana más fría del año

Eso sí, el primer lugar se lo llevó Polpaico, en la provincia de Chacabuco. Allí los termómetros marcaron nada menos que -7,1 °C durante la mañana.

Mega

Leyton señaló que este jueves fue el quinto día de una ola de frío que ha afectado a la zona central, en especial a Santiago y sus alrededores.

Según explicó el experto, la situación no parece cambiar prontamente, puesto que el viernes se repetirá todo, con -1 °C y 14 °C de extremas.

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