Mucho Gusto recorrió el barrio Meiggs: Venta de drogas se oculta entre los ambulantes de la Alameda

30 jun. 2026 - 11:35 hrs.

Entre las comunas de Estación Central y Santiago, la Alameda continúa con la problemática del comercio ambulante ilegal y la delincuencia.

Antisociales se camuflan entre los vendedores informales para cometer robos, principalmente de celulares y billeteras, además de venta de drogas a plena luz del día, como marihuana y accesorios para su consumo entre la mercancía.

Una mujer que ha sido testigo de lo que sucede en la Alameda, indicó que algunos ambulantes "tienen puestitos de como moledora de marihuana, papelillo, pipa. (...) Dentro de los bolsos, no tan solo está la mercadería de ellos, sino que tienen machetes, tienen armas, muchas cosas que cuando se organizan peleas, la gente dice, ¿de dónde sale tanta cosa?".

Mucho Gusto / Mega

Operativos de seguridad en el barrio Meiggs

El ministro de Seguridad, Martín Arrau señaló en un operativo en la zona que "vamos a fortalecer en un trabajo con los municipios, las policías y otros ministerios también que puedan aportar, no solamente a hacer intervenciones puntuales, sino que a mantener la presencia del estado derecho, del orden, de la seguridad en los barrios".

A un mes de sus dichos, la situación poco ha cambiado. Un equipo de Mucho Gusto monitoreó las cercanías del Portal Edwards y el comercio ambulante seguía a sus anchas por el sector y las patrullas no dan abasto para la cantidad de personas que circula diariamente.

Arturo Urrutia, director de seguridad de la municipalidad de Santiago, señaló que "no hay que insesibilizarse con el tema del comercio ilegal. Por el contrario, el llamado es a la gente a que no compre en el comercio ilegal porque es un abuso: no pagan impuestos, no pagan nada. (...) Afortunadamente tenemos gran cantidad de cámaras, que nos permite tener pruebas y entregarlas a la fiscalía".

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