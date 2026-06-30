Julio comenzará con una ola de frío: Estas serán las temperaturas para los próximos días en la capital

30 jun. 2026 - 09:15 hrs.

Una ola de frío se ha tomado la capital los últimos días de junio, cumpliéndose tres días consecutivos con temperaturas bajo cero. Atención, que se espera algo similar para los días de julio que se avecinan.

El meteorólogo Jaime Leyton entregó el pronóstico de tiempo en Santiago para esta mañana de martes: "Hoy día tuvimos una mínima de 0,4 °C, a las 06:23 horas. (...) Hay que recordar que los promedios de esta época del año son 4,7 °C y 16 °C".

Sin embargo, pese al frío matinal, no se ha formado la característica escarcha. Leyton explicó que "aquí Santiago, en los sectores urbanos, esta humedad tan baja no nos permite formar escarcha, pero en los lugares donde hay más evaporación en los pastizales sí se forma y en el sector sur lo vamos a ver".

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La máxima para hoy es de 17 °C, pero se espera que mañana, con la entrada de humedad desde la costa y nubosidad baja, la temperatura máxima baje a 13 °C, manteniendo las condiciones para heladas matinales.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital

Martes 30: 0 °C / 17 °C

0 °C / 17 °C Miércoles 1: 1 °C / 13 °C

1 °C / 13 °C Jueves 2: 0 °C / 14 °C

0 °C / 14 °C Viernes 3: 0 °C / 14 °C

0 °C / 14 °C Sábado 4: 2 °C / 13 °C

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