"Nos casamos el jueves": La romántica historia de amor de brasileños que eligieron Chile para su luna de miel

22 jun. 2026 - 10:20 hrs.

Un tierno momento se dio la mañana de este lunes en Mucho Gusto, cuando conocimos la historia de una pareja brasileña que escogió Chile para su luna de miel.

El periodista Roberto Saa fue directo a Valle Nevado, uno de los puntos más turísticos de la Región Metropolitana en esta época de otoño-invierno.

Como era de esperar, el comunicador encontró un gran grupo de brasileños que venían a disfrutar de la nieve. Sin embargo, un caso en particular fue el que cautivó al matinal.

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Pareja de Brasil escogió Chile para su luna de miel

Se trata de una pareja de Fortaleza que aseguró estar pasando su luna de miel en nuestro país. Así como leyó, nuestros hermanos sudamericanos escogieron nuestras nobles tierras para este tan especial momento.

"Estoy en luna de miel con mi esposa. Nos casamos el jueves", comentó de entrada el hombre, lo cual fue suficiente para una reacción llena de suspiros.

Comentó que solo tuvieron dos semanas para planear el viaje y que no lo pensaron dos veces; Vieron los pasajes, tours y listo.

Y cuando la situación no podía ser más tierna, la pareja reveló que alcanzaron a estar un mes de novios para llegar al altar.

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