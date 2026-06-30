Controles y acusaciones de espionaje: Rescatistas chilenos denuncian hostigamiento de militares venezolanos
El equipo de rescatistas Topos de Chile viajó a Venezuela para ayudar a las víctimas del doble terremoto que azotó La Guaira. Sin embargo, a través de su líder Francisco Lermanda, han denunciado el hostigamiento de los militares en la zona.
Se les ha acusado de espionaje y sus constantes controles entorpecen las labores de rescate, incluso impidiéndoles reingresar a la zona de búsqueda.
"Están con una paranoia de espionaje. A una de las rescatistas la controlaron ocho veces. Nombre, documentos, en qué trabaja en Chile y que son espías. Es un interrogatorio. Con ella, el militar se quedó parado mirándola mucho rato. Que qué estaba haciendo, por qué se agachaba, qué recogía...", señaló Lermanda a LUN.
Y agregó que "los militares se metieron a los túneles que hacemos para encontrar sobrevivientes. A dos franceses los sacaron de las patas para afuera. Yo estaba al lado, a un metro".
Pero además de los excesivos controles de identidad, varios videos han circulado en redes sociales en donde los propios civiles se enfrentan a los militares por no contribuir en las labores de búsqueda y quedarse como meros espectadores.
Actualmente, la cifra de fallecidos alcanza 1719 personas, pero proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que se superarían los 10.000 muertos.
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