Controles y acusaciones de espionaje: Rescatistas chilenos denuncian hostigamiento de militares venezolanos

30 jun. 2026 - 09:45 hrs.

El equipo de rescatistas Topos de Chile viajó a Venezuela para ayudar a las víctimas del doble terremoto que azotó La Guaira. Sin embargo, a través de su líder Francisco Lermanda, han denunciado el hostigamiento de los militares en la zona.

Se les ha acusado de espionaje y sus constantes controles entorpecen las labores de rescate, incluso impidiéndoles reingresar a la zona de búsqueda.

"Están con una paranoia de espionaje. A una de las rescatistas la controlaron ocho veces. Nombre, documentos, en qué trabaja en Chile y que son espías. Es un interrogatorio. Con ella, el militar se quedó parado mirándola mucho rato. Que qué estaba haciendo, por qué se agachaba, qué recogía...", señaló Lermanda a LUN.

Mucho Gusto / Mega

Y agregó que "los militares se metieron a los túneles que hacemos para encontrar sobrevivientes. A dos franceses los sacaron de las patas para afuera. Yo estaba al lado, a un metro".

Pero además de los excesivos controles de identidad, varios videos han circulado en redes sociales en donde los propios civiles se enfrentan a los militares por no contribuir en las labores de búsqueda y quedarse como meros espectadores.

Actualmente, la cifra de fallecidos alcanza 1719 personas, pero proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que se superarían los 10.000 muertos.

Todo sobre Mucho gusto