Pobladora de la megatoma de San Antonio responde a Poduje: "No es un problema mío, es un problema de Estado"

30 jun. 2026 - 12:15 hrs.

La megatoma de San Antonio inició a horas de esta mañana la segunda etapa de su desalojo, en medio de polémicos dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje.

El problema de vivienda es una crisis a nivel país que mantiene un déficit de 650.000 techos, proyectados sobre la base de datos del Censo del año 2017 en el "Informe Nacional y Regional del Plan de Emergencia Habitacional".

Sin embargo, el secretario de Estado señaló que en San Antonio, se trata de "gente que se ha saltado la fila y que se tomó un terreno; tenemos muchas segundas viviendas".

Mucho Gusto / Mega

"Estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos con tres autos en terrenos de 500 metros. Y eso, perdóneme, eso no es pobreza, es frescura", aseveró.

El reclamo de una residente de la megatoma de San Antonio

Mucho Gusto habló con Eugenia Araya, pobladora de la megatoma que afirmó que, tanto ella como sus vecinos se trasladaron a este terreno por necesidad. En su caso, habría esperado 26 años un subsidio habitacional.

"Yo en forma personal escribí muchos mensajes a los canales de televisión para que vinieran a ver la realidad de acá. Yo tengo los micreros que salen a mover a todo San Antonio, mis vecinos que limpian el hospital, mis vecinos salen a limpiar la calle. (...) Y yo, Eugenia Araya, de 48 años, tuve que trabajar 5 horas por $15.000", dijo al programa.

"Esto no es un problema mío, ni un problema de ustedes, ni el problema del vecino, es un problema de Estado", aseveró.

José Antonio Neme atendió a sus descargos, pero hizo énfasis en que este problema no se puede solucionar faltando a la ley.

"Este es un problema de Estado, y en ese problema de Estado se filtran personas que están en situaciones frágiles del punto de vista laboral y familiar, pero también un narco, también el señor que cobra peaje, también el caballero que tiene una vivienda de 500 metros y lo y va los fines de semana. Lo que yo creo, perdón, es que un problema de Estado se solucione faltando la ley del Estado", cerró.

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