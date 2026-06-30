Ola de robos en Colina: Vecinos de Chamisero relatan violentos asaltos de banda arriba de autos de alta gama

30 jun. 2026 - 13:15 hrs.

Los robos en el sector de Chamisero, comuna de Colina, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los vecinos y funcionarios municipales.

La concejala Soledad Vial expuso la preocupación por esta ola de violentos asaltos en medio del concejo municipal, al invitar a dos víctimas para dar su testimonio.

Una de ellas, muy afectada, declaró con crudeza: "Me dirijo con mucha preocupación debido al robo con violencia que recibimos en nuestro hogar. Nuestra casa, que debía ser un lugar seguro, dejó de serlo, y hoy necesitamos que nos ayuden con seguridad a nuestro sector".

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Se trataría de una banda de chilenos entre 16 y 20 años que se mueve en vehículos de alta gama, específicamente marca Cupra, que, por lo general, tienen encargo por robo. Cinco encapuchados armados, ingresan a los domicilios durante la madrugada buscando cosas de valor.

Una de las afectadas por esta banda reveló al matinal que "yo estaba con mi hijo gritando 'no me hagan nada, no me hagan nada' y ahí nos empezaron a pegar a los dos. Nos sentaron en la cama y a mi hijo lo tomaron en brazo, que tiene 9 años, y le tapaban la boca para que él se asustara y entrara en pánico".

Los antisociales aún no han sido ubicados, pese a que han pasado varias semanas de robo. De hecho, se llevaron dispositivos tecnológicos que han sido geolocalizados. "Hicimos toda la gestión porque la encontramos, y ellos nos dijeron que, lamentablemente, no pueden hacer nada si no tienen una orden del fiscal".

"Tú sabes dónde está la gente, tú sabes dónde están esas personas que me hicieron daño y no podemos hacer nada, porque ellos no le avisaron al fiscal de turno lo que había pasado", afirmó la víctima.

Las medidas de la municipalidad de Colina

Los efectivos de Carabineros que actualmente resguardan la zona no darían abasto. La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, admitió que "el crecimiento de Chicureo hoy día ha sido uno de los mayores problemas y demandas que hemos tenido, y de los cuales estamos trabajando en conjunto con Carabineros para pasar de subcomisaría a comisaría".

Entre las medidas inmediatas, la edil apuntó a "potenciar la seguridad de cada uno de los condominios y ver la seguridad de los stripcenter que hoy día se encuentran en el sector", mientras en paralelo se continúa con diligencias investigativas para dar con la banda.

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