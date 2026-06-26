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Anuncian hasta -5 °C para Santiago: Este será el día más frío del fin de semana largo

  • Por Sebastián Paillafil

Con el fin de semana feriado de San Pedro y San Pablo, los santiaguinos están organizando sus planes para los días libres entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, afirmó que no habrá precipitaciones, pero que sí el frío será persistente.

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Pronóstico fin de semana largo

Según el experto, las bajas temperaturas de este viernes (1 °C y 19 °C) serán una constante durante todo el fin de semana largo.

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El sábado, las extremas se situarán en 1 °C y 16 °C, debido al ingreso de aire desde el sur y de nubosidad desde la costa. Pero el día más frío será el domingo, ya que la llegada de una masa de aire subpolar hará descender los termómetros a - 1 °C.

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"Habrá sectores de la Región Metropolitana que pueden rondar -5 °C el domingo, esto en las cercanías de Pirque, Buin y Til Til".

Mientras que el lunes feriado por San Pedro y San Pablo tendrá temperaturas extremas de 0 °C y 19 °C.

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