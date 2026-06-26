Anuncian hasta -5 °C para Santiago: Este será el día más frío del fin de semana largo

26 jun. 2026 - 09:15 hrs.

Con el fin de semana feriado de San Pedro y San Pablo, los santiaguinos están organizando sus planes para los días libres entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, afirmó que no habrá precipitaciones, pero que sí el frío será persistente.

Pronóstico fin de semana largo

Según el experto, las bajas temperaturas de este viernes (1 °C y 19 °C) serán una constante durante todo el fin de semana largo.

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El sábado, las extremas se situarán en 1 °C y 16 °C, debido al ingreso de aire desde el sur y de nubosidad desde la costa. Pero el día más frío será el domingo, ya que la llegada de una masa de aire subpolar hará descender los termómetros a - 1 °C.

"Habrá sectores de la Región Metropolitana que pueden rondar -5 °C el domingo, esto en las cercanías de Pirque, Buin y Til Til".

Mientras que el lunes feriado por San Pedro y San Pablo tendrá temperaturas extremas de 0 °C y 19 °C.

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