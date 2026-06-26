Elevan a 589 los fallecidos y 2.980 los heridos tras los devastadores terremotos en Venezuela

26 jun. 2026 - 10:15 hrs.

El Gobierno de Venezuela elevó a 589 las personas fallecidas tras los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también cifró en 2.980 los heridos y en 157 los desaparecidos en distintas zonas del país latinoamericano.

Igualmente, la mandataria expuso que las réplicas llegan a 214 durante las últimas dos jornadas.

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De igual forma, comunicó que más de 400 rescatistas de rescate han llegado a Venezuela de países como El Salvador y México.

Al margen de la movilización anunciada por el gobierno venezolano, miles de civiles y organizaciones sociales participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones que colapsaron.

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