Karim Butte no lo podía creer: Yuri lo invitó a cantar y cumplió su gran sueño en vivo
La única e inigualable Yuri visitó este jueves Mucho Gusto, haciéndonos vivir un memorable momento donde interpretó algunos de sus éxitos.
La cantante mexicana aprovechó su concierto de esta noche en el Monticello, para escaparse al canal de Vicuña Mackenna.
Como nos tiene acostumbrados, la voz detrás de "Maldita Primavera" derrochó su simpatía por todo el estudio, donde sacó a relucir más de un modismo chileno.
Bajo aquel ambiente ameno y relajado, Yuri se motivó a cantar una que otra canción, dando gala así del tremendo vozarrón que tiene.
Sobre el final, Karim Butte sacó provecho de la presencia de la intérprete y cumplió uno de sus sueños: hacer un dueto.
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