Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela: Reportan al menos 164 muertos y casi mil desaparecidos

25 jun. 2026 - 09:20 hrs.

Venezuela vive una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente tras dos potentes terremotos que sacudieron al país el miércoles en la tarde.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), se registró un fuerte sismo de magnitud 7,2 en el municipio de San Felipe, en la región centroccidental. Y tan solo unos 45 segundos después, un segundo movimiento telúrico de magnitud 7,5.

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este jueves que hay al menos 164 muertes y 971 heridos. Sin embargo, las cifras podrían subir en las próximas horas.

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La zona más afectada es el estado de La Guaira, ubicado en la costa norte del país y cercano a Caracas. Allí decenas de edificios colapsaron o sufrieron graves daños estructurales.

A esta hora la escena es desoladora en gran parte del país, donde las familias buscan noticias de sus seres queridos, mientras que los equipos de emergencia realizan trabajos en los sectores afectados.

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