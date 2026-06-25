Decenas de edificios colapsaron: Las impactantes imágenes que dejó doble terremoto en Venezuela

25 jun. 2026 - 10:35 hrs.

Un doble terremoto azotó la zona norte de Venezuela la tarde del miércoles. El primer sismo que afectó al país fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) de magnitud 7,2, seguido en menos de un minuto por un segundo movimiento telúrico de magnitud 7,5.

La zona más afectada es el estado de La Guaira, ubicado en la costa norte del país, donde imágenes muestran a decenas de edificios que colapsaron y sufrieron graves daños estructurales a causa de los sismos.

En Caracas también se registraron algunos edificios que se derrumbaron por completo y viviendas afectadas.

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Más de 100 fallecidos por doble terremoto

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de zona de desastre tras las secuelas de los terremotos en la costa venezolana.

Asimismo, cifró en 164 las personas fallecidas y en 917 los heridos, números que podrían ir variando con el paso de las horas.

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