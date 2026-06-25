¿Quiénes son los nuevos detenidos por asesinato de niño de 12 años en San Bernardo?

25 jun. 2026 - 12:55 hrs.

En las últimas horas se detuvo a dos nuevos involucrados en el tour delictual ocurrido el pasado martes en San Bernardo, donde un niño de 12 años falleció tras ser arrastrado por varios kilómetros durante una encerrona.

El primero de ellos fue detenido; un hombre de 23 años fue aprehendido en su domicilio ubicado en la Población 5 Pinos de la mencionada comuna, donde se mantenía oculto.

Los nuevos detenidos

Respecto al otro detenido, tiene 18 años y se entregó de forma voluntaria a la 62.ª Comisaría de San Bernardo, confesando su participación en los delitos.

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Con estas capturas, se elevó a seis el número de integrantes identificados en el grupo delictual, modificando la hipótesis inicial que apuntaba a una banda compuesta por cinco antisociales.

Durante la presente jornada se les formalizará por los tres hechos ocurridos durante el tour delictual, que considera el robo en una bencinera, asalto a un carabinero de franco y robo con homicidio de menor de 12 años.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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