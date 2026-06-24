"Lo más importante...": Padre de niño asesinado en San Bernardo realiza desesperado llamado de ayuda

24 jun. 2026 - 11:36 hrs.

"Quería agradecerles por el apoyo que hemos tenido". Con esas palabras, Fabio, el padre del niño que murió en una encerrona en San Bernardo, habló por primera vez con los medios de comunicación.

El hombre expresó su agradecimiento a los medios por la cobertura del caso y rogó por ayuda para traer a sus familiares que se encuentran en Argentina.

La petición de padre

"Yo quiero saber si hay alguna empresa que nos pueda traer a mi hermano y a mis hijos que están en Mendoza, esperando para ver si pueden viajar, porque mi hermano no se anima a pasar la frontera en su auto", señaló.

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Explicó que sus familiares quedaron varados en el terminal de la ciudad trasandina y no han logrado pasar por el cruce fronterizo por sus propios medios.

"El ofrecimiento que me hicieron ellos era solamente desde la frontera chilena hasta acá, pero resulta que no hay micro que te lleve desde la terminal de Mendoza hasta la frontera chilena", dijo sobre la ayuda ofrecida por Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana.

Fabio expresó que "lo más importante es que lleguen mis hijos antes de que retiremos el cuerpo de mi bebé", a eso de las 14:00 horas de este miércoles.

Al cierre explicó que su disfonía respondía a los gritos que realizó a los delincuentes para que no se llevaran a su hijo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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