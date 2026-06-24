"Estos cabros no tienen vuelta": La potente frase de Neme por detenidos por crimen de niño en San Bernardo

24 jun. 2026 - 13:05 hrs.

José Antonio Neme dio muestra de su indignación por la fatal encerrona ocurrida el martes en San Bernardo, donde un niño de 12 años perdió la vida.

El conductor de Mucho Gusto apuntó que el solo hecho de que el padrastro de uno de los implicados lo entregara en una comisaría de la comuna "empieza a quebrar ciertas verdades reveladas desde algún sector político, que dicen que este es un núcleo de carencia".

La indignación de Neme

"No, hay un hombre decente que ni siquiera era el padre biológico. Entonces, el delincuente no viene necesariamente de un núcleo podrido, porque por algo el padrastro, en un gesto moralmente, le dice: 'no, ¿sabes qué? Yo no te voy a cubrir este crimen, te voy a llevar y te vas a hacer responsable de tus consecuencias'", señaló el comunicador.

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En esa misma línea, José Antonio reiteró que esto hace pensar que el entorno familiar, "por mucha carencia que exista económica o material, no está podrido moralmente. Es malo (el adolescente), es una persona mala".

Planteó que, con todos los antecedentes, es fácil inferir que "hay una maldad ontológica en él, obviamente", para luego asegurar que "estos cabros no tienen vuelta, discúlpenme, 17 años y arrastraron a un niño por el pavimento. No tienen vuelta".

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