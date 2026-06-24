Forcejeos, empujones y golpes: La desafiante llegada al tribunal de uno de los imputados por crimen de niño

24 jun. 2026 - 10:57 hrs.

Para la mañana de este miércoles está pactada la audiencia de formalización de los cuatro detenidos por el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, Región Metropolitana.

Recordemos que las tres primeras detenciones se concretaron durante la noche del lunes tras una serie de allanamientos realizados por parte del OS9 de Carabineros. Mientras que el cuarto implicado fue entregado por su padrastro en una comisaría de la comuna.

Desafiante actitud de detenido

El equipo de Mucho Gusto captó la llegada de los antisociales al tribunal para su formalización, donde uno de ellos mostró una actitud que llamó la atención.

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Se trata del joven de 21 años, quien al ser bajado por personal del OS9 tuvo una actitud agresiva y desafiante. Y es que en más de una ocasión intentó forcejear con los funcionarios que los custodiaban, intentando lanzar golpes con los hombros.

El resto de los integrantes de la banda tuvieron una actitud totalmente opuesta, puesto que se cubrieron el rostro para evitar ser grabados por las cámaras.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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