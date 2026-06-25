"Mi nieta estaba ahí": La angustiosa espera de una abuela por rescate de su nieta tras terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 11:10 hrs.

Son más de mil los casos de personas desaparecidas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, especialmente en la capital de Caracas y La Guaira, donde varios edificios han sufrido colapsos.

Tras la tragedia, son cientos las familias que esperan el rescate de sus seres queridos que están desaparecidos en medio de estructuras que sucumbieron ante los movimientos telúricos.

Fernando Tineo, corresponsal de Mega en Venezuela, conversó con una mujer que, con más esperanza que otra cosa, esperaba el rescate de su nieta desde uno de los edificios derrumbados.

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Abuela busca a su nieta desaparecida

"Mi nieta, una niña de 18 años, que estudiaba Derecho. Estaba residenciada allí (en el edificio) y desde ayer que estamos acá, y recién estamos viendo maquinaria porque anoche entre la comunidad y familiares fuimos los que removimos los escombros sin poder hacer casi nada", relató.

La mujer sostuvo que "solo tenía dos semanas de haberse mudado", y que, si bien no han tenido contacto con ella, otro residente del edificio recibió un llamado y dijo estar en buenas condiciones.

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