"Fue eterno": Periodista venezolano relata minutos de terror durante terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Fernando Tineo, corresponsal de Meganoticias y Mucho Gusto en Venezuela, relató los momentos de terror que vivió tras los dos fuertes terremotos que sacudieron al país la tarde del miércoles.

Hasta el momento se reportan al menos 164 fallecidos y 971 heridos, además de decenas de edificios en el suelo y la caída de servicios básicos.

Relato de periodista venezolano

En conversación con Mucho Gusto, Tineo relató que estaba en su casa en el centro de la ciudad de Caracas, a punto de almorzar, cuando recibió una extraña alerta a su teléfono.

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"Me llega una alerta diciendo: 'muy cerca de tu vivienda hay un terremoto o un movimiento sísmico'. Decía la magnitud, pero no lo pude leer", sostuvo.

El comunicador dijo que solo segundos después "empezó a moverse el edificio; busqué la manera de asegurarme y luego salir".

"Fue eterno. Dos minutos en los que uno pensaba cualquier cosa", expresó Tineo.

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