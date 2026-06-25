"Oren por ellos": Futbolista argentino busca a su familia tras derrumbe de edificio donde vivían en Venezuela

25 jun. 2026 - 10:40 hrs.

Los dobles terremotos registrados la jornada del miércoles en Venezuela han dejado, hasta el momento, al menos 164 personas fallecidas y 971 heridos.

En medio de la emergencia se conoció el dramático caso que vive un futbolista argentino, quien hizo un llamado para ubicar a su familia que vivía en uno de los edificios que colapsó por los movimientos telúricos.

Futbolista argentino busca a su familia desaparecida

Como se comentó en Mucho Gusto, se trata de Lucas Trejo, defensor de 38 años, que actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira, el que utilizó sus redes sociales para comentar que su mujer y dos hijos se encontraban en la zona de Playa Grande, una de las más afectadas por el terremoto.

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"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó, no sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió en Instagram junto a una foto familiar.

Las personas desaparecidas son Yanina Marianela y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Marianela, quienes se encontraban en el inmueble cuando se registraron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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