"El edificio se está cayendo": Venezolano residente en Chile relata preocupación por su hija tras terremotos

25 jun. 2026 - 12:00 hrs.

José, ciudadano venezolano que reside en Chile, atraviesa una situación dramática en medio de la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela.

En conversación con Mucho Gusto, el hombre comentó que el edificio donde vive su hija en Caracas está a punto de colapsar producto de la serie de réplicas registradas en las últimas horas.

"Yo me sentía tranquilo porque es antisísmico, pero ahorita, al regresar ella de la panadería, nos comenta que parte del edificio se está cayendo. Es una situación bastante fuerte, hay bastante incertidumbre”, señaló.

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Asimismo, dijo que los servicios básicos se encuentran interrumpidos, al igual que internet, lo cual dificulta la comunicación con sus familiares.

En ese sentido, hizo un llamado a Elon Musk para que "pueda colocar la señal de Internet gratuita durante este tiempo, porque no solamente nosotros estamos teniendo problemas para comunicarnos con nuestros familiares, sino muchísimos venezolanos que están en la región capital".

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