Kast confirma diálogo con Delcy Rodríguez tras tragedia en Venezuela: "Estamos gestionando ayuda humanitaria"

25 jun. 2026 - 09:45 hrs.

El Presidente José Antonio Kast confirmó la mañana de este jueves el diálogo con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de los terremotos que afectaron a diversas regiones de ese país.

A través de su cuenta de X, el Mandatario indicó que "acabo de conversar por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano".

"Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto", sostuvo.

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Doble terremoto

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), informó que el primer sismo fue de magnitud 7,2 y menos de un minuto después hubo un segundo movimiento telúrico de magnitud 7,5.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas han reportado 164 personas fallecidas y 971 heridos, cifras que podrían ascender con el paso de las horas.

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