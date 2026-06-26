Actriz de Pobre Novio rompe en preocupación: Su mejor amiga permanece atrapada entre los escombros

26 jun. 2026 - 11:40 hrs.

Nathalie Vera, actriz venezolana conocida en Chile por su papel en la teleserie Pobre Novio, compartió su angustia por los graves daños en su país producto de los dos terremotos que afectaron el pasado miércoles.

En conversación con Mucho Gusto, quien dio vida a Génesis Márquez en la producción de Mega, dijo estar extremadamente preocupada por el estado de su mejor amiga, quien quedó atrapada bajo los escombros.

La preocupación de actriz de Pobre Novio

"Mi amiga está en la Residencia de El Molino, eso queda en Caribe. Lo último que supe antes de acostarme fue que su esposo ya había sido rescatado por bomberos de Mérida", expuso.

Mega

Vera afirmó que su amiga habría "dado señales de vida, que había dicho que estaba con su hija Lucía en brazos".

La actriz e influencer aseguró que las autoridades no han llegado con ayuda a La Guaira, y que han sido los mismos residentes lo que realizan labores de rescate.

"Tengo muchos conocidos que han estado subiendo contenido y videos de que no llega ayuda, de que saben que sus padres y familiares están allí, que incluso han escuchado voces entre los escombros y no hay nadie que pueda ayudar", aseveró.

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