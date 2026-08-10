"La fractura es múltiple": Neme revela estado de salud de motociclista tras accidente en Las Condes

10 ag. 2026 - 10:35 hrs.

José Antonio Neme se refirió este lunes al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el pasado viernes en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, el cual terminó con un motociclista herido de gravedad.

En conversación con su compañera de labores en Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, reconoció haber ido hasta la Clínica Las Condes para visitar a Héctor, el motociclista involucrado en el siniestro.

Neme entrega detalles sobre estado de salud de motociclista

"Yo lo vi en un estado estable, pero dentro de una condición evidentemente compleja, porque, hasta donde sabemos, la fractura es múltiple en la pierna y eso va a requerir que sea intervenido durante la semana", sostuvo el comunicador.

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Neme reveló que también pudo conversar con la pareja del motociclista, Génesis, indicando que "quedamos, por supuesto, en contacto para ir viendo todos los temas legales y financieros que tienen que hacerse paso a paso".

"Independiente del resultado de la investigación y de la asignación de responsabilidades, ya estamos conectados y vamos a caminar este tránsito. Yo los voy a ayudar y cumplir con los compromisos que corresponda", aseveró.

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