"Me miro al espejo...": José Antonio Neme realiza profunda reflexión tras accidente de tránsito

10 ag. 2026 - 10:05 hrs.

José Antonio Neme compartió este lunes en Mucho Gusto una profunda reflexión luego de abordar el accidente de tránsito que protagonizó la noche del pasado viernes en la comuna de Las Condes, y que dejó a un motociclista herido de gravedad.

Junto con entregar su versión de los hechos y referirse al estado de salud de Héctor, el motociclista involucrado, el conductor del matinal entregó un emotivo mensaje donde agradeció el apoyo del público.

Neme entrega emotivo mensaje tras accidente de tránsito

"Agradezco a toda la gente que me escribió para preguntarme por mí, para preguntarme por Héctor también. Amigos de otros canales, gente de la política, gente del mundo del espectáculo, todo el equipo de Mucho Gusto", reconoció.

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En ese sentido, dijo haber sacado como conclusión que "la vida es superfrágil. La vida es frágil para Héctor, para mí, que todo puede cambiar en cualquier momento, y que cualquiera puede estar en el centro de la evaluación crítica".

Asimismo, el comunicador aseguró que "el juicio público lo acepto, es parte del debate nacional al respecto de estos temas; hay gente que cree que yo soy un canalla, otros asumen que fue un accidente, y yo todas esas opiniones las recibo".

Por último, José Antonio manifestó su agradecimiento al público, señalando que "aquí estoy, el mismo de siempre, lleno de errores, lleno de imperfecciones, y hablo de las imperfecciones de los demás y también hablo de mis propias imperfecciones, porque reconozco cuando me miro al espejo mis lados más luminosos y mis lados más oscuros y creo que eso es parte de transitar por esto que se llama vida".

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