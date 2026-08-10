José Antonio Neme rompe el silencio tras accidente de tránsito: "Es mi deber dar la cara"

10 ag. 2026 - 09:25 hrs.

José Antonio Neme rompió el silencio tras verse involucrado durante la noche del viernes pasado en un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Las Condes, donde su vehículo colisionó con una motocicleta.

El conductor de Mucho Gusto se mostró evidentemente afectado por el siniestro, asegurando que "es mi deber darle la cara al público como siempre lo he hecho en mi carrera, no acostumbro a esquivar ningún tema, a no contestar preguntas".

Neme rompe el silencio tras accidente

Según contó el comunicador, iba en dirección a su casa luego de una jornada agotadora: "Venía en el auto escuchando música y me detengo en la luz, que es lo que se ve precisamente en el video, y luego probablemente enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa".

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"No sé si miré la señal del peatón que comienza a parpadear cuando viene el cambio, o el semáforo que estaba justo al frente y que no me correspondía a mi calle. Era de noche, había un poco de bruma y estaba esta sensación compartida por la mayoría de los automovilistas de que en las noches detenerse por mucho tiempo en un semáforo a veces te puede exponer a algún tipo de delito, entonces yo dije: 'Ya, en cuanto cambie la luz, quiero pasar'", agregó.

Neme indicó que, al asumir el cambio de luz, inmediatamente quiso hacer partir su vehículo y así seguir con destino a su casa. Sin embargo, "no alcancé a avanzar mucho y sentí el golpe, ni siquiera alcancé a llegar a la mitad de la calle. Es muy fuerte la sensación; yo no lo vi a él, no vi la moto, no vi nada".

"Yo frené; es por eso que la moto roza mi máscara frontal, porque si yo hubiese venido a una velocidad mayor, me hubiera pegado a mí o en la rueda delantera o en la puerta, y probablemente estaría muerto yo y muerto él", complementó.

Neme se quiebra al hablar de accidente

En ese momento, el conductor del matinal recordó que, tras el choque, descendió de su auto y "corrí hasta donde él estaba. La escena era bien espantosa; estaba él ahí tumbado, no quise tocarlo, yo quería que él me hablara, porque pensé que podía haber estado muerto. Empecé a gritar para que salieran algunos vecinos o las personas que estaban alrededor".

Con la voz cortada, relató cómo fue el resto del procedimiento policial, donde se le tomó el respectivo alcotest y narcotest, junto con ser derivado a un centro asistencial para los exámenes de rigor.

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Según contó Neme, el fin de semana visitó a Héctor, el motociclista involucrado en el accidente de tránsito, comentando que "yo lo vi en un estado estable, pero dentro de una condición evidentemente compleja, porque la fractura es múltiple en la pierna, y eso va a requerir que él sea intervenido durante la semana".

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