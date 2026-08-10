Karen Doggenweiler regresa a MG y revela detalles de sus vestidos para Viña 2027: "Va a haber transparencia"

10 ag. 2026 - 11:20 hrs.

Este lunes 10 de agosto fue un día especial en Mucho Gusto, ya que se consumó el regreso al matinal de Karen Doggenweiler, luego de estar durante dos semanas ausente en su rol de conductora.

La comunicadora entregó detalles de su viaje a Turquía y Europa del Este, adonde fue en busca de telas e inspiraciones para sus vestidos que utilizará en el Festival de Viña del Mar 2027.

Karen Doggenweiler adelanta looks para Viña 2027

"Estuvimos en el lugar donde yo te diría que la magia de Oriente y de Occidente se mezclan ahí en Estambul, un lugar increíble", dijo.

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Asimismo, adelantó que "fuimos a buscar telas que van a usar diseñadoras chilenas, mi querida Camila Pontikas, allá en la Patagonia Indómita, y la Maka Montaner; son insumos para manos chilenas".

Karen contó que no solo estuvo en el Gran Bazar, lugar que describió como uno de los más maravillosos que ha visitado, sino también en diversos países de Europa del Este igual, como Kosovo, las tierras de Dua Lipa.

Por último, la conductora adelantó que, a diferencia de años anteriores en Viña, "va a haber escote, va a haber transparencia".

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