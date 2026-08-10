¿Fachadas o lavado de dinero? Explosivo crecimiento de ópticas en Santiago bajo la lupa de las autoridades

10 ag. 2026 - 12:25 hrs.

Un estudio de la consultora Colliers determinó que en 10 años ha crecido el negocio de las ópticas en un 405% en la Región Metropolitana, pasando de 295 tiendas en el 2016 a más de 1.400 este año en el 2026.

Y es precisamente en el centro de Santiago donde se concentra la gran mayoría, llegando a cerca de 580 ópticas que atienden día a día por las calles de esta comuna. En el segundo lugar está Providencia con 162 ópticas funcionando dentro de la comuna y Maipú es la tercera con 85.

Boom de ópticas

Al recorrer las calles y galerías, es fácil percatarse de que muchos locales están prácticamente vacíos durante gran parte del día, y es ahí entonces cuando surge la pregunta: ¿cómo se mantienen abiertos? ¿Siguen siendo rentables?

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En Chile, las ópticas deben cumplir requisitos sanitarios y contar con dirección técnica para funcionar. Sin embargo, las denuncias apuntan a que algunos establecimientos estarían operando como fachada del crimen organizado. Por lo mismo, se involucró el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas y la Dirección del Trabajo.

Hace pocos días, un operativo conjunto fiscalizó 84 ópticas en la calle Mac-Iver, una calle conocida por ser el barrio de las ópticas, donde 16 fueron infraccionadas por incumplimientos municipales o tributarios.

De la mano de todo esto, parlamentarios presentaron una iniciativa para endurecer las exigencias de este tipo de negocios, la cual propone que acrediten el origen de su capital y de sus ventas para obtener o renovar su patente municipal. Además de reforzar los controles sanitarios y permitir sanciones más severas cuando operen sin emitir boletas o sin mantener registros que vinculen las recetas con las ventas.

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