¿Fachadas o lavado de dinero? Explosivo crecimiento de ópticas en Santiago bajo la lupa de las autoridades
Un estudio de la consultora Colliers determinó que en 10 años ha crecido el negocio de las ópticas en un 405% en la Región Metropolitana, pasando de 295 tiendas en el 2016 a más de 1.400 este año en el 2026.
Y es precisamente en el centro de Santiago donde se concentra la gran mayoría, llegando a cerca de 580 ópticas que atienden día a día por las calles de esta comuna. En el segundo lugar está Providencia con 162 ópticas funcionando dentro de la comuna y Maipú es la tercera con 85.
Boom de ópticas
Al recorrer las calles y galerías, es fácil percatarse de que muchos locales están prácticamente vacíos durante gran parte del día, y es ahí entonces cuando surge la pregunta: ¿cómo se mantienen abiertos? ¿Siguen siendo rentables?
En Chile, las ópticas deben cumplir requisitos sanitarios y contar con dirección técnica para funcionar. Sin embargo, las denuncias apuntan a que algunos establecimientos estarían operando como fachada del crimen organizado. Por lo mismo, se involucró el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas y la Dirección del Trabajo.
Hace pocos días, un operativo conjunto fiscalizó 84 ópticas en la calle Mac-Iver, una calle conocida por ser el barrio de las ópticas, donde 16 fueron infraccionadas por incumplimientos municipales o tributarios.
De la mano de todo esto, parlamentarios presentaron una iniciativa para endurecer las exigencias de este tipo de negocios, la cual propone que acrediten el origen de su capital y de sus ventas para obtener o renovar su patente municipal. Además de reforzar los controles sanitarios y permitir sanciones más severas cuando operen sin emitir boletas o sin mantener registros que vinculen las recetas con las ventas.
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