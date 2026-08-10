¿Cuatro días de Fiestas Patrias? Proyecto busca declarar feriado el jueves 17 de septiembre

10 ag. 2026 - 13:40 hrs.

Poco más de un mes queda para celebrar las Fiestas Patrias, que en esta oportunidad se extenderán desde el viernes 18 al domingo 20 de septiembre.

Consideran que solo serán tres días de festejos, la diputada Zandra Parisi (PDG) ingresó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre, con el objetivo de facilitar una jornada más de descanso para las familias.

¿Feriado el jueves 17 de septiembre?

La iniciativa genera controversia entre las autoridades y el sector económico. Si bien un día extra en Fiestas Patrias fomenta a sectores como el turismo, la gastronomía, los emprendedores y las pymes, muchos se han mostrado contrarios.

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Precisamente, el Gobierno y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) tomaron distancia de la iniciativa, dado que un feriado improvisado significa un impacto positivo mucho menor sobre la economía.

Con todo esto, de avanzar el proyecto de ley, Chile tendría excepcionalmente cuatro días consecutivos para celebrar entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

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