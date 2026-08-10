"Que la gente lo pase bien y ya": Neme muestra su apoyo a proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre

10 ag. 2026 - 14:20 hrs.

José Antonio Neme se mostró a favor del proyecto de ley que busca que el 17 de septiembre se transforme en feriado legal, que busca extender el descanso de Fiestas Patrias de este año.

El conductor de Mucho Gusto aseguró que "van a decir que soy populista y que el tema que no podemos perder un día de producción, que estamos con un desempleo en 9.4 (...) Yo entiendo todo eso, que creo que es lo que la gente seria probablemente va a defender, pero yo encuentro que la gente lo pasa como el reverendo rábano".

Neme a favor de nuevo feriado de Fiestas Patrias

En esa línea, planteó que Fiestas Patrias es "nuestro carnaval, porque qué rico tener cuatro días para poder pasarlo bien un poco, estar en la casa, estar con la familia. Uno también tiene que invertir en felicidad social; no todo puede ser producible".

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"Nos van a tratar de populistas, de ignorantes, de flojos, de que somos una pésima señal para el público, pero que la gente lo pase bien ya, después vemos cómo pagamos", agregó.

Finalmente, Neme se puso de pie y comenzó a gritar: "¡Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá!".

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