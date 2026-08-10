Anticipan regreso de lluvias a Santiago: Estos son los días con precipitaciones en la Región Metropolitana

10 ag. 2026 - 13:00 hrs.

La Región Metropolitana se prepara para una semana marcada por las bajas temperaturas y el regreso de las precipitaciones, debido al avance de un nuevo fenómeno climático.

Según detalló en Mucho Gusto el meteorólogo Jaime Leyton, las temperaturas mínimas se mantendrán estables en torno a los 4 °C, producto de una masa de aire frío.

¿Cuándo vuelve la lluvia?

El experto indicó que durante la madrugada y las primeras horas del día miércoles aparece la probabilidad de algunas precipitaciones de características de chubascos débiles en Santiago. Hacia la tarde las nubes se disiparán y quedará prácticamente despejado.

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Sin embargo, el día jueves llega nuevamente la lluvia a la capital. "No es demasiada; podrían ser unos 8 a 10 milímetros", detalló.

El día viernes el panorama cambiará, para estar con cielos nublados y temperaturas extremas de 4 °C y 16 °C.

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