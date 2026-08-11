"Puré de papas" y a bailar: Vecinos de Talagante se desataron junto a Neme y Karen Doggenweiler

11 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Un divertido momento se dio sobre el final del capítulo de este martes de Mucho Gusto, con la visita de vecinos de la comuna de Talagante.

Los adultos llenaron el estudio del matinal y armaron la fiesta, tal como si fuese la época de la Nueva Ola Chilena.

Con "Puré de papas" de la incomparable Cecilia, Karen Doggenweiler agarró del brazo a Patricia y dio inicio al bailoteo, al cual se sumó un risueño José Antonio Neme.

Mega

Así la timidez fue quedando de lado por parte de los vecinos, quienes comenzaron a mover los piecitos y la cadera como si no hubiese un mañana.

De esta forma, su visita por el canal quedó grabada no solo en sus memorias, sino también en la memoria colectiva de todos quienes sintonizaron el matinal.

Todo sobre Mucho gusto