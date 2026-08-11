"¡Hay alguien!": Equipo de Mega capta emocionante rescate de sobreviviente entre escombros en Colombia

11 ag. 2026 - 10:10 hrs.

Un equipo de Mega captó el conmovedor momento en que una persona es rescatada desde los escombros en Colombia, luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y cuyo epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar.

Se trata de una secuencia de algunos minutos en la que el editor del área Internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, estuvo presente en la ciudad de Cali.

Rescatistas, bomberos, soldados y los propios ciudadanos removían escombros de una de las estructuras colapsadas cuando se escuchó un grito de auxilio de una persona sobreviviente.

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"Va a comenzar un rescate en este lugar. Se le está pidiendo a los voluntarios que se dispongan en este momento para efectuar una labor de rescatar a una persona", relató Cuéllar, para acto seguido guardar silencio.

Tras ello, los rescatistas continuaron con la remoción de escombros hasta que un nuevo grito hizo nuevamente entrar en alerta. "Hay aplausos; puede ser que hayan encontrado a alguien", dijo.

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