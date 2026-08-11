"¿Qué garantía nos da la vida?": Neme se quiebra en vivo tras imágenes de rescates tras terremoto en Colombia

11 ag. 2026 - 11:00 hrs.

José Antonio Neme se quebró este martes en Mucho Gusto, ante las imágenes de las labores de rescate para salvar a personas atrapadas bajo los escombros tras el terremoto en Colombia.

Mientras rescatistas, bomberos y voluntarios realizaban trabajos para buscar gente con vida, el conductor quiso dar su apreciación sobre lo ocurrido, afirmando que en este tipo de situaciones "aparece la fragilidad de la vida".

Neme se emociona hasta las lágrimas

"A uno le viene la conciencia por el caso; se une con todo lo que ha pasado. Entonces, evidentemente, uno dice: 'Nada está garantizado'. Uno puede estar en un minuto bien, viene un terremoto, se cae el techo y se acabó todo", agregó totalmente quebrado.

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Sobre la misma, Neme planteó: "¿Qué garantía nos da la vida al final del día? Ninguna. La única garantía que te da la vida es que no hay garantía, y ese es el dolor del ser humano, de que en el fondo no hay nada asegurado, y tenemos que administrar los riesgos de la naturaleza, las imprudencias, las malas decisiones".

Luego, centró su idea en el testimonio de uno de los afectados que buscaba a su familia y su jefa entre los escombros. "Me tocó cuando él habla de su patrona, que hasta hace 2 días le había pedido una refacción, y hoy día esa mujer está, o sea, ¿me entiendes?".

"Yo estoy en una posición emocional especialmente sensible a ese relato sobre la fragilidad, que creo que es común a cualquiera de nosotros en un contexto de este tipo y especialmente a nosotros, que estamos además vulnerables a acciones de la naturaleza, pero no funciona solamente en una dimensión de la naturaleza", concluyó José Antonio Neme.

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