¿Qué significa el puño cerrado? El código que utilizan los rescatistas tras el terremoto en Colombia

11 ag. 2026 - 11:50 hrs.

En medio de las labores de rescate para salvar a personas atrapadas bajo los escombros tras el terremoto en Colombia, han vuelto a aparecer una serie de señales por parte de rescatistas, bomberos, soldados y los propios ciudadanos.

Y es que son varios los que guardan silencio y levantan su mano con el puño cerrado. De hecho, el propio editor internacional de Mega, Pablo Cuéllar, fue testigo de esta señal mientras se buscaba a una mujer bajo la estructura de un edificio en Cali.

El código de rescatistas tras terremoto

Según explicó José Antonio Neme, este y otros gestos que realizan con sus manos y brazos están dentro de un código internacional de rescatista, el cual es vital aplicarlo en este tipo de circunstancias.

Mega

Cuando un rescatista levanta el puño cerrado hacia arriba de forma vertical, significa el silencio total y el apagado de motores para escuchar señales de vida. Mientras que dos puños y manos cruzadas arriba son la señal de alerta de peligro.

Por su parte, el brazo extendido con el índice quiere decir que hay un hallazgo; los toques de bocina y de silbato hablan de evacuación urgente.

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