Santiago se prepara para tres días seguidos de lluvia: Jaime Leyton adelanta cuándo caerá con más fuerza

11 ag. 2026 - 08:57 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un nuevo pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, donde anticipó que podríamos tener tres días seguidos con precipitaciones.

Las nuevas lluvias en Santiago se combinarían con las bajísimas temperaturas registradas durante los últimos días, donde la mínima no se ha movido de los 4 °C.

Estos tres días lloverá en Santiago

Según detalló el profesional en Mucho Gusto, el jueves se esperan precipitaciones en toda la Región Metropolitana, aunque de características débiles y ocasionales.

Mega

En tanto, para el día viernes proyectó la caída de lluvia de tipo chubasco, la cual se presentará con intermitencia, en especial al atardecer.

Mientras que el sábado, la condición cambia por completo, dado que las precipitaciones serán más constantes durante el día, con extremas de 6 °C y 14 °C.

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