Hasta 100 milímetros en dos días: Advierten sobre eventuales aludes por fuertes lluvias en Atacama

11 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Preocupación existe en la Región de Atacama tras el anuncio de al menos dos días con fuertes precipitaciones, que podrían alcanzar los 100 milímetros. Además, el fenómeno se presentaría con isoterma cero alta en la zona precordillerana.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que "hay riesgo de remoción en masa en toda la zona, porque a diferencia del evento anterior, en donde la isoterma cero no era tan alta, ahora va a estar sobre los 3.500 metros".

Emergencia meteorológica en Atacama

"Se concentra en momentos una alta intensidad de precipitación al final del día de hoy y hasta el amanecer y poco después del día miércoles", detalló.

Mega

En ese contexto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica debido a la intensidad de las precipitaciones y su potencial para generar riesgos por la isoterma cero alta.

Se estima que entre este martes y miércoles se acumulen hasta 100 milímetros en la ciudad de Copiapó, una cantidad anormal para dicho sector de la provincia de Atacama.

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