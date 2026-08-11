"Dejas un vacío gigante, mi pequeña": El inesperado dolor que azota a Mafe Bertero y su familia

11 ag. 2026 - 12:10 hrs.

La actriz nacional Mafe Bertero comunicó a través de redes sociales una triste noticia que enluta su semana, y es que un importante miembro de su círculo familiar partió.

Precisamente, la intérprete es recordada por su papel de Matilde en la teleserie Si yo fuera rico de Mega y su posterior trabajo en plataformas digitales, dio a conocer que su perrita Nany, quien la acompañó durante 14 años, falleció.

Mafe, de 24 años, lamentó la partida de su mascota con un extenso texto en redes sociales donde abrió su corazón.

La despedida de Mafe Bertero a su perrita

"Y llega ese día que uno menos quiere; hoy mi Nany nos dejó, 14 años juntas con mi pequeña, pero es tanto el cariño que recibimos de ella que eso nos ayuda a sanar en algo su pérdida...", escribió en un comienzo la actriz, adjuntando varias fotografías de lo que fue la vida de Nany con ella.

En esa línea, dejó implícito que "quienes han visto partir a su fiel compañero podrán empatizar con la tristeza y vacío que dejan en nuestras vidas, pero aún en el dolor, hay agradecimiento por el tiempo que nos acompañaron, dándonos esa contención emocional que necesitábamos".

"Hoy es un día triste, pero este día no es más grande que todo el amor que tuvimos durante años; para ser tan pequeñita, su amor era gigante y eso trascenderá por siempre. Te amamos mucho, Nany", comentó.

Finalmente, la actriz realizó una última despedida, recordando todos esos momentos que las unieron por 14 años.

"No olvidaré cuando llegaste a casa, tus ladridos, tus peleas con la Mimi, tu olorcito, esas pequeñas patitas y cada cosa que solo tú tienes. Dejas un vacío gigante, mi pequeña NanyNany, mi vieja chica, mi pulguita. Sé que estás con mi Hulk y que por fin te reencontraste con tu amor. Te extrañaremos y nos reencontraremos en algún momento y lugar; que así sea", cerró.

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