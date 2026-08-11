La especial experiencia de Tita Ureta con su hija Cala: "Nunca pensé que a los 2 meses..."

11 ag. 2026 - 11:20 hrs.

A finales de julio, Tita Ureta y su esposo Spiro Razis viajaron a Costa Rica con su hija Cala en el que fue su primer viaje fuera del país desde el nacimiento de la bebita el 21 de mayo.

La presentadora de Mega disfrutó el desafío de maternar en las playas del país centroamericano, un lugar muy diferente al que viajó con la niña solo unos días después para vivir una experiencia especial.

Tita Ureta y su hija Cala en la nieve

Luego de conocer la playa, la pequeña Cala acompañó a sus padres a las montañas nevadas, donde la pareja practicó snowboarding.

Instagram @titaureta

Tita publicó un compendio de videos y fotografías de su paseo familiar y destacó que a su corta edad, su hija ya ha vivido estas experiencias.

Instagram @titaureta

"Nunca pensé que a los 2 meses Cala iba a conocer el mar y la montaña. Gracias por acompañarnos, aunque te hayas quedado dormida en todo el paseo, hasta con el papá deslizándose por la nieve", expresó en su post.

"Y Cala fue a conocer la nieve", escribió la periodista al compartir algunos registros en sus historias. En las imágenes se ve a la pequeña bien abrigada y dormida sobre la nieve o en brazos de sus papás.

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