La íntima razón por la que Julia Fernandes dejará las redes sociales: "Es un momento triste, pero..."

11 ag. 2026 - 13:00 hrs.

La modelo e influencer brasileña Julia Fernandes dio a conocer que se alejará de las redes sociales por una íntima situación que ocurre en su familia.

Precisamente, en mayo del 2025, Julia reveló en redes sociales que su tío Valmor Naercio Adam había fallecido, siendo el hombre que había representado a la figura paterna durante toda su vida.

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Por esto, y a más de un año de su muerte, la modelo expresó que están prontos a cumplir uno de los últimos deseos de Valmor y, por esto, se alejará de redes sociales unas semanas.

Julia Fernandes se aleja de las redes sociales

"Algunas marcas me contactaron, casinos; bueno, ya salí de reality y debería empezar a seguir con mi contenido, pero yo quiero decir que voy a atrasar un poco y voy a desaparecer por unas 2 o 3 semanas, porque yo estoy yendo al campo de mi abuelo", dijo en un comienzo.

Enseguida, explicó que "yo voy a tirar a las cenizas de mi papá junto a mi familia en el campo. Es algo bonito, es algo muy lindo, pero obviamente no puedo evitar la pena que estoy sintiendo. Entonces voy a dejar un poquito de lado las redes sociales porque necesito mucho pasar este tiempo con mi familia".

"Es un momento triste, pero al mismo tiempo muy bonito. Espero que comprendan las marcas de todos ustedes. Les dejo un beso, gracias", cerró.

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