Con maquinaria pesada: Las imágenes que dejó el desalojo y demolición de la toma Aconcagua en Colina

11 ag. 2026 - 13:30 hrs.

La mañana de este martes se levantó un amplio operativo policial para desalojar y demoler la toma Aconcagua de Colina, Región Metropolitana. Según el catastro de las autoridades, son cerca de 400 familias las que forman parte de este campamento.

Los habitantes del asentamiento irregular habían sido notificados durante el último año sobre el desalojo de los terrenos privados y también del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Desalojo y demolición toma Aconcagua

De acuerdo con lo informado, más de un centenar de funcionarios de Carabineros se desplegaron en el sector, acompañados de trabajadores de la empresa de suministro eléctrico y maquinaria pesada.

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Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, indicó a Mucho Gusto que dentro de la toma se registraron diversos hechos delictuales, tales como asesinatos. Además, generaba problemas para los sectores residenciales cercanos, con cortes de suministro eléctrico y microbasurales.

Mientras que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que "la idea es restituir los terrenos a esos propietarios a los que lamentablemente se les usurparon en algún minuto".

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