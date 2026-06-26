¿Cómo ayudar desde Santiago? Revisa los puntos de acopio para damnificados en Venezuela

26 jun. 2026 - 10:55 hrs.

La comunidad venezolana en Chile se ha organizado para entregar ayuda a sus compatriotas que se vieron afectados por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Cabe recordar que, de manera oficial, el último reporte del Gobierno venezolano cifró en 589 los fallecidos, 2.980 los heridos y más de mil los damnificados.

Centros de acopio

En ese sentido, el restaurante de comida venezolana Papelón Sabroso habilitó su espacio en la comuna de Providencia como centro de acopio para sus compatriotas.

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Comentaron en Mucho Gusto que enfocaron en solicitar alimentos no perecibles, agua, útiles de aseo y artículos para mascotas, entre otros.

Explicaron que esperan enviar la ayuda a través de ONG’s, así como también por particulares que se han ofrecido a llevarla vía terrestre.

Mientras que en Independencia se habilitó La Casa de las Mujeres y Diversidad, Esther Valdés, como centro de acopio.

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