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¿Cómo ayudar desde Santiago? Revisa los puntos de acopio para damnificados en Venezuela

  • Por Sebastián Paillafil

La comunidad venezolana en Chile se ha organizado para entregar ayuda a sus compatriotas que se vieron afectados por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Cabe recordar que, de manera oficial, el último reporte del Gobierno venezolano cifró en 589 los fallecidos, 2.980 los heridos y más de mil los damnificados.

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Centros de acopio

En ese sentido, el restaurante de comida venezolana Papelón Sabroso habilitó su espacio en la comuna de Providencia como centro de acopio para sus compatriotas.

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Comentaron en Mucho Gusto que enfocaron en solicitar alimentos no perecibles, agua, útiles de aseo y artículos para mascotas, entre otros.

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Explicaron que esperan enviar la ayuda a través de ONG’s, así como también por particulares que se han ofrecido a llevarla vía terrestre.

Mientras que en Independencia se habilitó La Casa de las Mujeres y Diversidad, Esther Valdés, como centro de acopio.

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