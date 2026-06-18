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Este aviso se cerrará en segundos

¿Seguirá lloviendo? Jaime Leyton indica hasta qué hora habrá precipitaciones en Santiago

  • Por Sebastián Paillafil

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se refirió a las precipitaciones que aparecieron de sorpresa durante esta mañana de jueves en Santiago, dejando a más de alguno cubriéndose de las gotas solo con su mano o mochila.

Y es que la lluvia de esta jornada no fue pronosticada, por lo que la gran mayoría salió de sus casas sin paraguas y debió improvisar sobre la hora.

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¿Hasta qué hora lloverá?

Según comentó en Mucho Gusto, "lo que hay ahora (de lluvia) es lo que más va a hacer durante la primera mitad de la mañana".

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Adelantó que durante la segunda mitad de la mañana ya cesarán las precipitaciones, es decir, después de las 10:00 y 10:30 horas "comienza a disipar la lluvia, se empieza a quebrar, y hasta ahí nomás llega".

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Leyton aseguró que las nubes se van a ir "disipando lentamente en el transcurso de las primeras horas de la tarde, y vamos a quedar despejados ya después de las 4 de la tarde".

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