Rachas de 107 km/h causan estragos en Pucón con árboles caídos y cortes de suministro: Local quedó destruido

02 jul. 2026 - 10:40 hrs.

Alrededor de 400 árboles han caído en la comuna de Pucón debido a las consecuencias del intenso temporal que afecta a la zona sur del país.

Según comentaron desde la Municipalidad de Pucón, se registraron vientos de 107 kilómetros por hora, lo que provocó caída de árboles, interrupción de rutas y cortes de suministro eléctrico.

El periodista en la zona de Mucho Gusto, Ignacio Beltrán, acudió al centro de la comuna, donde múltiples árboles salieron de raíz y cayeron sobre el tendido eléctrico, poniendo en peligro la techumbre de viviendas.

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No todos corrieron la misma suerte, puesto que un árbol destruyó por completo un local comercial tras caer ante los fuertes vientos.

En ese contexto, los efectos del viento puelche afectaron la conectividad de la Ruta Internacional CH-199 y la Ruta Segunda Fajas, las que permanecen interrumpidas.

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