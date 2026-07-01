Confirman lluvia en Santiago: Este es el día en que vuelven las precipitaciones a la capital

01 jul. 2026 - 09:10 hrs.

Las precipitaciones se han ausentado en Santiago durante las últimas semanas, solo recibiendo unos esquivos y tímidos chubascos. Sin embargo, la situación podría cambiar en los próximos días, ya que el meteorólogo Jaime Leyton indicó que existe la posibilidad de que un evento afecte a la Región Metropolitana.

Durante este miércoles en Mucho Gusto, el experto detalló que se trata de una baja segregada que en las próximas jornadas se hará presente en la capital.

¿Qué días lloverá en Santiago?

El profesional afirmó que esta semana será especialmente helada y con cielos despejados. De hecho, el día jueves será casi calcado a esta jornada, con 1 °C de mínima y 14 °C de máxima.

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El día viernes el panorama no es para nada distinto, al repetir la helada matinal de 0 °C y la máxima de 14 °C. Mientras que el sábado las extremas suben en un grado, pero con chubascos aislados durante la tarde.

De acuerdo a Leyton, "este no es más que un pequeño bocadillo de lo que se viene; 8 y 9 de julio las fechas más probables en que tengamos lluvia".

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