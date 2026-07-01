"No hay sensatez ni humanidad": Dura reacción de Neme por supuesto hostigamiento a rescatistas en Venezuela

01 jul. 2026 - 11:00 hrs.

En medio de las labores de búsqueda y rescate tras el doble terremoto que afectó Venezuela, diversos equipos internacionales, entre ellos los Topos Chile, han denunciado hostigamientos por militares venezolanos y es que son sometidos a reiterados controles de identidad ante la sospecha de ser espías vinculados a Estados Unidos.

Precisamente, en este punto se centró la crítica de José Antonio Neme al régimen venezolano, a la cual sumó la escasez de recursos que han presentado, pese a las reservas de oro que tiene la nación.

Hostigamiento a rescatistas

El conductor de Mucho Gusto fue categórico en manifestar que las cuentas congeladas de Nicolás Maduro revelan que "se robaron esa plata", afirmando que en Venezuela hay "una cúpula militar que tiene más generales que el Imperio Romano y hoy día son incapaces de ayudar".

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Asimismo, apuntó que hay dos elementos claves que han manchado las labores de búsqueda, partiendo por "la denuncia de monopolización de la ayuda; el ejército quiere controlar la ayuda".

"¿Usted creen que son confiables si un señor se roba dólares? Pero además entorpeciendo la labor de rescatistas internacionales", agregó.

Por último, Neme señaló que "no hay sensatez ni humanidad en la decisión al impedir que ingrese ayuda de manera eficiente y bloquear la acción de los rescatistas que han llegado de los países que incluso consideraban enemigos".

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