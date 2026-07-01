Desempleo en Chile alcanza su nivel más alto desde 2021: uno de cada cuatro jóvenes no tiene trabajo

01 jul. 2026 - 12:50 hrs.

El desempleo sigue aumentando en Chile. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo 2026.

La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado y constituye el nivel más alto desde 2021.

El escenario es mucho más deprimente en los jóvenes, precisamente en el tramo de 15-24 años, donde llegó al 24,6%, es decir, 1 de cada 4 se encuentra sin empleo.

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Mientras que las mujeres volvieron a tener una tasa de desocupación superior a la de los hombres. Y es que el desempleo femenino alcanzó el 10,5%; por su parte, el masculino llegó a un 8,6%.

La tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 puntos porcentuales en un año.

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