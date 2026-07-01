Desempleo en Chile alcanza su nivel más alto desde 2021: uno de cada cuatro jóvenes no tiene trabajo
El desempleo sigue aumentando en Chile. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo 2026.
La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado y constituye el nivel más alto desde 2021.
El escenario es mucho más deprimente en los jóvenes, precisamente en el tramo de 15-24 años, donde llegó al 24,6%, es decir, 1 de cada 4 se encuentra sin empleo.
Mientras que las mujeres volvieron a tener una tasa de desocupación superior a la de los hombres. Y es que el desempleo femenino alcanzó el 10,5%; por su parte, el masculino llegó a un 8,6%.
La tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 puntos porcentuales en un año.
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