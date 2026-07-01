Acusan a parque de entretenciones de estar "colgado" de la luz en Quillota

01 jul. 2026 - 12:15 hrs.

Un insólito hecho se produjo durante este miércoles, luego que la empresa Chilquinta acusara que un parque de entretenciones estaba "colgado" del tendido eléctrico en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.

Fue personal de la empresa eléctrica que terminó por confirmar el delito que se estaba cometiendo. El lugar operaba con conexiones eléctricas hechizas que partían desde un poste en plena vía pública hasta los juegos.

José Guerrero, jefe de servicios de Chilquinta, señaló a Mucho Gusto que tras inspecciones en terrenos, "se confirmó hace unos días atrás una conexión irregular en un poste de la red de distribución, que se proyecta hacia este terreno donde está hoy día funcionando un parque de entretenciones mecánicas".

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Si bien comentó que como empresa desconocen si todo el parque se abastece de esta conexión irregular, "representa un riesgo para la seguridad, no solo la redistribución, sino también para las personas que realizan la conexión y para los usuarios de estas instalaciones".

Parque de entretenciones se defiende

Mientras que Alexis Díaz, encargado del parque de entretenciones, afirmó que tienen generadores propios para el funcionamiento de los juegos mecánicos y los permisos correspondientes. Asimismo, aclaró que la “toma” de energía estaba previa a su instalación en el terreno privado.

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