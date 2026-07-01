Karen y Neme intentaron convencer al cabo Tapia de jugársela por Chofi: "Cuando la pierda la va a valorar"
Un divertido momento se vivió este miércoles con la irrupción del cabo Tapia (Patricio Fuentes) en Mucho Gusto, donde recibió más de un consejo.
Entre Karen Doggenweiler y José Antonio Neme intentaron hacerle ver su error de no atreverse con Chofi (Paola Troncoso). De hecho, el conductor del matinal le dijo sin filtro que era mamón y que su madre tenía serios problemas con la asesora del presidente.
"Cuando la Chofi le falte, ahí usted la va a valorar", le aseguró un José Antonio que buscaba animar una y otra vez a Tapia.
Ya sobre el final, el cabo informó que este viernes vuelve Detrás del Muro, pero con una gran sorpresa: un estudio y escenografía nueva.
Antes de irse, le dejó abierta la invitación a Karen Doggenweiler para que sea parte del programa de humor de Mega.