"Vaporizador con THC" y más de $50 millones: Los chats que complicarían a Camilo Huerta en Operación Ámsterdam

18 ag. 2026 - 13:15 hrs.

Mega Investiga tuvo acceso al expediente del caso Operación Ámsterdam, que investiga una red de narcotráfico de marihuana en la que aparece el nombre del chico reality Camilo Huerta.

Según las indagaciones, Huerta sería un personaje clave del Dispensario Nacional de Chicureo, con roles de administración, ejecución y facilitación en la cadena delictiva.

Chats complican a Camilo Huerta

En una de las conversaciones a las cuales accedió la Fiscalía, en marzo del 2025 el modelo habló de vender un vaporizador con THC, es decir, droga, a $35.000 pesos. En otro de los diálogos ofreció otra variedad de cannabis a $36.000, explicando a un vendedor dónde se encontraba el producto y sus características.

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Estos diálogos serían relevantes para los investigadores, ya que los dispensarios involucrados en la causa operarían como fachada del tráfico de drogas, pero bajo un giro médico y regulado.

Otro detalle que llama la atención de la Fiscalía es que Camilo Huerta figura como receptor de más de $50 millones, dinero que habría venido desde el dispensario de Chicureo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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