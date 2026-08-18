Socavón en plena costanera: Antofagasta enfrenta graves daños tras intensas lluvias

18 ag. 2026 - 09:50 hrs.

Tras las intensas lluvias de las últimas horas, se registró un socavón en la costanera de Antofagasta, la cual mantiene interrumpido el tránsito por la principal arteria de la ciudad.

El periodista de Meganoticias Javier Louit se trasladó hasta el sector costero donde las fuertes precipitaciones generaron una gran acumulación de agua e importantes daños en la ruta, que se manifestó con un forado en una de sus vías.

Socavón y calles inundadas tras intensas lluvias en Antofagasta

Ante esta situación, personal del municipio concentra sus trabajos en evacuar el agua con camiones aljibes, mientras se restringe el tránsito en ambos sentidos.

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El reportero destacó que tanto la costanera como otras importantes vías de Antofagasta se encuentran anegadas por la gran cantidad de agua caída y la falta de una red de colectores de agua de lluvia.

La situación se podría agravar en las próximas horas en la capital regional, puesto que se prevé un nuevo pulso importante de precipitaciones en la zona.

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